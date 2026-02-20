バンクーバー五輪フィギュア日本代表でタレントの織田信成が２０日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。フィギュアの中井亜美がフリーの演技後に見せたポーズに「新しい世代だなって感じる」と語った。五輪初出場で中井が銅メダルを獲得する活躍を見せた。中井が演技終了後に頬に指を当てて小首をかしげた仕草には視聴者からも「かわいらしかった」との声が上がった。この中井が見