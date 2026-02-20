オンライン診療やAGA治療など、医療業界のさまざまな情報を発信するサイトを運営するマーサリーはこのほど、「AGAスキンクリニックのAGA治療に関するアンケート」を行った。AGA治療を受けた人たちの満足度は何％?「AGAスキンクリニックのAGA治療に関するアンケート」を実施○1 調査の目的マーサリーは今回、AGAスキンクリニックでAGA治療を検討している人向けに、実際にAGAスキンクリニックでAGA治療を受けた人から寄せられた生の