高額療養費制度の自己負担限度額引き上げをめぐり、全国保険医団体連合会（保団連）は2月19日、都内で厚生労働省への要請行動を実施し、撤回を求めるオンライン署名25万筆超を提出した。 高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が所得に応じた限度額を超えた場合、超過分が払い戻される公的医療保険の仕組みだ。 がんや難病など重篤な疾患を抱える患者にとって、治療継続を支える「医療費のセーフティネット」ともいえ