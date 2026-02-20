助っ人外国人列伝/キューバ編 今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。 打率・出塁率・長打率で歴代1位の伝説的な記録を持つキューバの至宝！オマール・リナレス 念願の日本球界に移籍も！長打力は鳴りを潜めた！ NPB通算成績(3年:2002～2004)132試合 打率.246 11本塁