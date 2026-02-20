フェブラリーステークスの攻略POINT 【チャンピオンズＣ組】前走連対馬は本番も堅実！東京マイルの重賞実績も注目 勝率・連対率・複勝率いずれもステップ別でトップに立つのがチャンピオンズＣ組。 25年こそ馬券に絡めなかったが、この組の取捨選択が重要なポイントになることに変わりはない。 まず前走着順だが、連対していれば［０・２・０・０］で、優勝こそないものの、凡走もなく軸としては信頼できる。 ま