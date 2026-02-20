²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û ①¿Íµ¤¤Ï¡Î£´¡¦£²¡¦£±¡¦£³¡Ï¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ç£ÇⅢ¤È¤·¤Æ¤Ï¾å¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¡£②¿Íµ¤¤â¡Î£²¡¦£²¡¦£²¡¦£´¡Ï¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢③¿Íµ¤¤Ï¡Î£°¡¦£±¡¦£²¡¦£·¡Ï¤Ç¿®ÍêÅÙ¤Ï¥¬¥¿Íî¤Á¡£ ①②¿Íµ¤¤¬Â·¤Ã¤ÆÏ¢ÂÐ¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï20Ç¯¤À¤±¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï£²·å¿Íµ¤¤Î¹¥Áö¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤­¡¢ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£±£¸£¹£¹£´±ß¤È¹â³Û¡£ 24Ç¯¤³¤½ËÜÌ¿·èÃå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî£¶Ç¯¤Ç10ËüÄ¶¤¬£´²ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ò¥â·êÁÀ¤¤¤¬ÎÉ