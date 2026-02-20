資料岡山南警察署 20日午前4時45分ごろ、岡山市南区豊成の国道2号の側道で、軽四貨物自動車が作業中の道路作業員（58）をはねる事故がありました。 この事故で、道路作業員が意識不明の重体です。 警察が、当時の状況や事故の原因を調べています。