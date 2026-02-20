政府は先ほど、過去最大となる122兆3000億円の新年度予算案を国会に提出しました。政府が国会に提出した新年度予算案の一般会計の総額は122兆3092億円で、2年連続で過去最大となっています。医療従事者の人件費の増加に対応し、「社会保障費」は39.1兆円まで増加しています。借り換えや利払いにあてる「国債費」も長期金利の上昇で31.3兆円に膨らむほか、「防衛費」は初めて9兆円を超えました。一方、歳入ではインフレなどを背景に