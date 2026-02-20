２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円０７銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安で推移している。 １９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円０１銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された米雇用関連指標が強い内容だったほか、イラン情勢の緊迫化で流動性の高いドルが選好されたことも