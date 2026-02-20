三菱重工業が堅調な値動きをみせるほか、川崎重工業、ＩＨＩなどが上値追い基調を継続するなど防衛関連の総合重機大手３社がいずれも上昇。このほか、東京計器、日本アビオニクス、細谷火工、豊和工業、石川製作所、ＩＭＶ、興研、重松製作所などが軒並み上値を追うなど、防衛関連の中小型株も一斉蜂起の展開に。 核協議を巡って米国とイランの間で軍事的な緊張が高まっており、トランプ米大統領は「今後１０日以内に攻撃を