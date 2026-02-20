ファーストアカウンティングが反落している。１９日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表。これを受けて朝方は高く始まったものの、買いが続かなった。上限を１９万４０００株（自己株式を除く発行済み株数の１．７３％）、または１億５０００万円としており、取得期間は２月２４日から３月２４日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策の遂行を可能とすることが目的としている。