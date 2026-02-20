「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１０時現在で、日本ペイントホールディングスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 ２０日の東京市場で、日本ペＨＤは続落。同社株は１３日に公表した２６年１２月期通期の連結業績予想を受け、マドを開けて急上昇した反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 今期の売上収益予想は前期比８．２