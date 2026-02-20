日本の坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルを獲得したミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで、韓国勢の“ヨナ・キッズ”たちも生涯初のオリンピックの舞台を終えた。2月20日（日本時間）に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングル・フリースケーティングで、イ・ヘインは技術点（TES）74.15点、演技構成点（PCS）66.34点の合計140.49点を記録し、ショートプログラムの70.