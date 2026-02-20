この記事をまとめると ■トランプ大統領は「アメ車が日本で売れない」と嘆いていた ■日本政府と自動車メーカーは「アメ車の輸入」を前向きに検討していた ■国土交通省はアメリカで販売されているクルマを日本で売る際のルールを簡素化すると発表 アメ車の導入がいよいよ本格化するか!? ちょうど1年ほど前の2025年1月20日、アメリカで第二次トランプ政権が誕生した。唯我独尊と言っても過言ではない、破天荒な政策を次々と打ち