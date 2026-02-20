もはや牌が透けて見えるのか。「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合で、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が、極限の局面で放った戦略的放銃に注目が集まった。自身の失点を最小限に抑えるための高精度な読みと冷静な判断に、実況・解説陣も驚きを隠せなかった。【映像】狙い的中！竹内元太、ピンポイントの差し込み場面は東3局。竹内は序盤からの失点が響き、6700点持ちのラス目という苦しい状況に置かれ