賃上げなどの条件を満たしたとして減税された法人税が、2兆円を超えたことがわかりました。【映像】財務省が2024年度の実態を調査特定の政策目的で税を優遇する「租税特別措置」について、財務省が2024年度の実態を調査したところ、一定の賃上げを行うと減税となる賃上げ促進税制の適用額は9560億円でした。前の年度より3割以上増えました。また、企業の試験研究費の一部を減税する研究開発税制の適用額は1兆69億円で、こち