伝記映画『エルヴィス』を手掛けたバズ・ラーマン監督が最新のレストア／リマスター技術を駆使して、エルヴィス・プレスリーを現代によみがえらせた映像作品『EPiC：Elvis Presley in Concert』（原題）が、5月に日本公開されることが決まった。【写真】本作のオリジナル・サウンドトラック日本盤も4.22発売決定！『エルヴィス』の制作過程において発見された60時間にもおよぶエルヴィスの未公開フィルムを眼前に、バズ・ラー