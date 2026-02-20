◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】３大会連続五輪出場の坂本花織（シスメックス）が、前回北京五輪の銅を上回る銀メダルを獲得した。今季限りでの現役引退を表明している２５歳は、惜しくも金メダルこそ届かなかったが「３回目っていう重みは、本当に今までの２回とは全く違うなという感じがしました」と、しみじみ