フィギュアスケート女子フリー、リンクサイドの人物に注目ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計219.16点で銅。フジテレビ「ノンストップ」でもこの模様が伝えられ、出演した俳優・木村拓哉が感銘を受けた様子でコメントし