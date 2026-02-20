ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が２０日、宮崎キャンプで初めてブルペン入りして、２９球の投球練習を行った。１５日にキャンプに合流した助っ人右腕は、自宅のある米国・アリゾナ州での自主トレでもブルペン入りしおり、いきなり捕手を座らせて力のあるストレートを投げ込んだ。「時差ボケもだいぶなくなってきましたし、体の状態も良かったので、最初にしては良かった。今年１年、ケガせずに最後まで投げ抜けば結果を残せ