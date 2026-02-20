フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）を２日後に控えた２月２０日の滋賀・栗東トレセン内を、一般の軽自動車が「暴走」し、関係者を騒然とさせる事態が起きた。その軽自動車は本来、関係者以外が立ち入れないトレセン内に午前７時過ぎに入った模様。馬が調教を開始している時間帯に、厩舎地区の馬道などを走ると、Ｅコース脇にある坂路へ向かう幅３メートルほどの側道に入り、走行を続けた