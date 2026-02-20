防弾少年団（BTS）のジョングク（JUNG KOOK）がSpotifyでストリーミング14億回を2曲達成し、グローバルな音楽配信強者としての地位を再証明した。ジョングクが2023年11月にリリースしたソロ曲「Standing Next to You」は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでストリーミング14億回を突破した。ジョングクはSpotifyで14億回以上ストリーミングされた楽曲を2曲（「Standing Next to You」と「Seven」）保有し、グ