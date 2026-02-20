タイで露出度の高い服装で寺院の行事に参加し、入場を拒否された外国人女性たちの様子が映った動画がオンラインで拡散し、議論が高まっている。観光地での服装マナーや文化尊重を巡る論争も広がる雰囲気だ。17日（現地時間）、チャンネル7など現地メディアの報道によると、タイ・プーケットの代表的寺院のワット・チャロンで開催されたお祭りの会場で、外国人女性2名が服装問題で現地住民と衝突する事態が起こった。当時、女性たち