母親に育児を拒まれ、オランウータンのぬいぐるみを抱えて過ごす子ザルが、日本のSNSで話題になっている。19日、毎日新聞は「母親に育児を拒まれた子ザル『パンチ』のエピソードが、感動と切なさを呼んでいる」と報じた。同紙によると、オスのサル、パンチは昨年7月、千葉県市川市動植物園で生まれたが、母ザルが育児を放棄した。通常、子ザルは生まれるとすぐ母親にしがみついて過ごすが、パンチにはしがみつく母親代わりの存在が