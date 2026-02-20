アメリカがイランへの圧力を強める中、イランの国連大使は19日、国連事務総長らへ書簡を送り、アメリカによる軍事行動があった場合は「断固として相応の対応をとる」と主張しました。イランのイラバニ国連大使は19日、国連のグテーレス事務総長と安全保障理事会に対し、トランプ大統領によるイランへの軍事行動の可能性を示唆する発言などに抗議する書簡を送りました。書簡では、イランは戦争を望んでいないとしながらも、アメリカ