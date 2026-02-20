２月１２日の夜、宇都宮市にある大谷資料館近くの公園で設置されていたベンチなどが焼ける火事がありました。 付近に設置されていた防犯カメラには、火をつけたと見られる人の姿が映っていました。 宇都宮市大谷町にある大谷景観公園。 大谷資料館の目の前に位置し、観光客の憩いの場として利用されています。 綱川記者：「樹脂と大谷石でできたベンチとテーブルですが、大谷石の部分を残してひどく焼け落ちています