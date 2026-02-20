土に埋めるとたい肥になる携帯用トイレを、宇都宮市内の会社が開発し、災害時のトイレの悩みを解消する手段として自治体などから注目が集まっています。 土に埋めると分解してたい肥になる携帯トイレ「コンポストイレ」を開発したのは、宇都宮市平出町にある「キガ」です。キガは、災害の被災地のほかイベントや工事現場に、仮設トイレを貸し出す事業などを手がけています。 コンポストイレは、理学博士で宇都宮大学名誉教授の木