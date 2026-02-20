栃木県議会の通常会議は１９日から代表・一般質問が始まり、福田富一知事は県が整備に取り組む「文化と知の創造拠点」の開館について、当初の予定から１年ほど遅れた２０３４年前半に延期すると述べました。 登壇したのはとちぎ自民党議員会の螺良昭人議員、公明党栃木県議会議員会の山口恒夫議員、県民クラブの保母欽一郎議員、夢と希望あふれる栃木を創る会のあべひろみ議員の４人です。 このうち螺良議員は、県が２０３２年度