子供から大人の身体に変わる第２次性徴の時期に，、子どもたちに心とからだについて考えてもらおうと１８日、矢板市の小学校で保護者が主体となった性教育の特別授業が開かれました。 特別授業が行われたのは矢板小学校です。４年生から６年生までの児童とその保護者が参加しました。 授業は学校だけでは教えきれない性教育について、心とからだが大人になる思春期を前に、児童に正しい知識を学んでもらうおうと保護者が主体とな