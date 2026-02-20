ロッテは2月24日正午に、ロッテオンラインショップ限定で「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』と『コアラのマーチ』のコアラたちがコラボした「リゼロのマーチ」を販売する。【画像】センス抜群！コアラのマーチ『リゼロ』パッケージ全20種類作品のキャラクターたちが、大人気チョコ菓子のコアラのマーチに大変身したデザインの商品で、ここだけでしか手に入らないオリジナルクリ