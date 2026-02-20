３月に行われる栃木県立高校全日制入試の願書の受付が１９日に締め切られ、出願倍率は１．０５倍と過去最低となりました。 県教育委員会によりますと、県立高校全日制の一般選抜の定員は、一般選抜を実施しない宇都宮東を除く５７校１０７の系と科で合わせて７２５９人です。 定員に対して７６１５人が出願し、倍率は１．０５倍と過去最低となりました。 最も倍率が高かったのは宇都宮白楊の食品科学科で２．４２倍、次いで同じ