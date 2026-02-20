米司法省本部に掲げられたトランプ大統領の垂れ幕＝19日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米司法省本部に19日、トランプ大統領が描かれた巨大な垂れ幕が掲げられた。法執行機関への介入を強めるトランプ氏の意向を受けた措置とみられ、司法の独立性に対する懸念が深まりそうだ。垂れ幕には治安維持や厳格な不法移民対策をアピールするスローガン「米国を再び安全に」が明記された。トランプ氏は政敵への報復を