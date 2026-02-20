国会議事堂政府は20日、2026年度当初予算案を国会に提出した。一般会計の歳出（支出）総額は122兆3092億円に膨らみ、2年連続で過去最大となる。物価高や金利上昇、社会保障費の増加を反映した。衆院選の影響で提出は例年より遅れた。高市早苗首相は25年度内の成立に意欲を示すが、一部の野党は国会審議の形骸化を懸念しており、難航も予想される。予算案は借金である国債の利払いや償還に充てる国債費が31兆2758億円となり、初