大韓航空は、岡山〜ソウル/仁川線を3月30日から増便する。現在は水・金・日曜の週3往復を運航しており、これに月曜を追加し、週4往復とする。機材はエアバスA220-300型機を使用する。所要時間は岡山発が1時間40分、ソウル/仁川発が1時間40分。同路線は、大韓航空のみが運航している。■ダイヤKE2186岡山（13：15）〜ソウル/仁川（14：55）／月・水・金・日KE2185ソウル/仁川（10：35）〜岡山（12：15）／月・水・金・日