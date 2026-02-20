◆シャングリ・ラ 東京の「桜薫る春のアフタヌーンティー」は桜×発酵食材がテーマ。おかわり自由のできたてフレンチトーストも！シャングリ・ラ 東京のラウンジ＆バー「ザ・ロビーラウンジ」にて、優しい春色に彩られた「桜薫る春のアフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年3月15日（日）から4月30日（木）まで。今回のアフタヌーンティーのテーマは、日本の文化を象徴する「桜」と、酒粕や甘酒、塩麹などの「発酵素材」。新し