２０日未明、滋賀県甲賀市の住宅で６０歳ぐらいの男性が出血した状態で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は事件の可能性があるとみて、詳しい状況を調べています。警察によりますと、２０日午前３時４０分ごろ、甲賀市甲賀町岩室にある住宅で、室内で男性が血を流し倒れているのが見つかったということです。男性はその場で死亡が確認されました。警察は事件の可能性もあるとみて、詳しい状況を調べてい