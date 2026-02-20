１９日未明、和歌山県内の住宅で就寝中の２０代女性にわいせつな行為をしようとしたとして、警察は消防に所属する１０代の地方公務員を逮捕しました。不同意わいせつ未遂の疑いで逮捕されたのは、和歌山県内の消防に所属する10代の地方公務員の男です。警察によりますと、男は１９日未明、和歌山県内の住宅で就寝していた２０代の女性にわいせつな行為をしようとした疑いがもたれています。被害女性が男の犯行に気づいたと