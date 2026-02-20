2月20日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうは天気回復 日中は、くもりのち晴れの予想で、天気は回復に向かいそうです。今朝は気圧の谷の通過で雨雲がかかりましたが、午前9時現在、雨雲はほぼ取れて、日が差してきた所もあります。昼頃からは県内各地で晴れる見込みです。日中の最高気温は、熊本市や人吉市で15℃、天草市牛深で16℃の予想で、過ごしやすく感じられ