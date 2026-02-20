タイガースアカデミーは4月より、兵庫県加古川市と三田市では初となるベースボールスクールを開校することを発表した。これに先立ち「無料体験会」を実施する。三田校は3月6日（金）、加古川校は3月11日（水）。入会希望は3月2日（月）13時より、球団公式サイト内にて受付を開始する。詳細は球団公式サイトまで。