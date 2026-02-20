政府は20日、2026年度税制改正の関連法案を閣議決定し、国会に提出した。所得税が生じる「年収の壁」を現行の160万円から178万円に引き上げる減税を盛り込んだ。住宅ローン減税の延長、拡充や、自動車取得時の地方税「環境性能割」の廃止も含まれる。高市早苗首相は25年度内の成立を目指す考えを示している。改正に伴い、特殊要因などを除いた平年度ベースでは国と地方合わせて税収を約7千億円押し下げる見通し。年収の壁は