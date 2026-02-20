ミラノ・コルティナオリンピックは１９日（日本時間２０日）、フィギュアスケート女子のフリーが行われた。今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、ジャンプにミスが出て銀メダル、ショートプログラム（ＳＰ）首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は銅メダルを獲得した。千葉百音（木下グループ）は４位だった。金メダルは、ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）。ジャンプ全て成功２０歳のリュウが、逆転で