総務省は20日、1月の全国消費者物価指数を公表しました。値動きの大きい生鮮食品を除く総合は、前年同月比2.0％上昇して112.0（※2020年を100とする）でした。前月比は0.1％下げ、2か月連続の下落となりました。ガソリンの暫定税率が廃止されたことからガソリン価格は前年同月比14.6％下げ、電気代や都市ガス代などを含むエネルギー価格全体も5.2％下落しました。