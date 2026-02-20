ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（１９日＝日本時間２０日）、メダル候補と期待されながらショートプログラム（ＳＰ）１３位と低迷したアンバー・グレン（米国）が１４７・５２点、計２１４・９１点で５位となった。２０２４年のグランプリ（ＧＰ）ファイナルを制したアンバーはこの日、トリプルアクセルを成功させるなど元世界女王の意地を見せた。試合後に「今日の演技は、本当に誇りに思う。もちろ