【イタリア・ミラノ１９日（日本時間２０日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアシーナ）で銀メダルに輝いた坂本花織（シスメックス）が、自身の胸中を包み隠すことなく明かした。ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたこの日のフリーは、３回転フリップが単発になるミスが出た。すぐさま３連続ジャンプでリカバリーするも、金メダルの座はアリサ・リュウ（米国）に譲った。