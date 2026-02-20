【イタリア・ミラノ１９日（日本時間２０日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子（ミラノ・アイススケートアシーナ）で金メダルを獲得したアリサ・リュウ（米国）が歓喜に浸った。ショートプログラム（ＳＰ）３位発進ながらも、フリーで会心の演技を披露。逆転で金メダルを勝ち取ったリュウは「スタートした時はすごく落ち着いていた。このプログラムを通して使っている呼吸法があるが、それに集中して、できる