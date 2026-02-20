ホラーを中心に活動するライター・書評家の朝宮運河さんによる『日本ホラー小説史』が2026年1月、平凡社より刊行されました。著者の直筆イラスト入りサイン本を、好書好日メルマガ読者5名様にプレゼントします。 本書では、戦後から現在に至るまでの80年間のホラー小説の歴史を、多くの作品を取り上げながらたどります。江戸川乱歩「怪談入門」に始まったホラー小説は、オカルトブームやホラー映画ブームを