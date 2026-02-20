「男性関係が緩そうな女性」と思われても、得することなど何もないでしょう。誤解を招きたくなければ、どんな点に注意するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『緩そうな子…』と感じる女性の特徴」をご紹介します。【１】スキンシップが過度である「ボディタッチが多すぎたり、やけに詰めて座ってくる女性は、男好きっぽさが否めない」（20代男性）というように、やたら