彼女とケンカしたときの気まずい雰囲気は、どんなセリフで吹き飛ばすことができるのでしょうか。今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、彼との仲直りのきっかけになったセリフを聞いてみました。【１】「ゴメン、本当に悪かった。」とストレートに謝る。「何の言い訳もない一言が胸に響きました！」（１０代女性）のように、心の底からの「ゴメン。」を聞くと、自分も素直に謝れるという女性もいます。ケンカが終わり、お