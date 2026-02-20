BANDAI SPIRITSはガンプラガンプラ「HG 1/144 G-セルフ(大気圏用パック&宇宙用パック)(劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.)」と、「MG 1/100 F90IIIY クラスターガンダム用 ミッションパック Xタイプ」を発売する。受付開始は2月20日11時より。発売日、価格は以下の通り。 「HG 1/144 G-セルフ(大気圏用パック&宇宙用パック)(劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.)」 6月発送予定 価格：6,050円 『Ｇのレコ