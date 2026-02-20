多くの人が利用する場所で、殺人未遂事件です。19日夜、福岡市早良区の「福岡市総合図書館」で、男女3人が刃物で襲われ、自称61歳の男が現行犯逮捕されました。 道路に止められた多くの消防車やパトカー、そして、救急車。これは事件直後に撮影された映像です。ストレッチャーで、人が運ばれているように見えます。 現場となったのは、福岡市早良区百道浜の「福岡市総合図書館」です。近くには、福岡タワー